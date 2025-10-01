タレント・ほしのあき（４８）が、Ｇ１ジョッキーとなった夫の三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸雄一厩舎＝との２ショットを披露した。

三浦騎手は９月２８日に行われた第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝１２００メートル）で、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）に騎乗し、人馬ともにＧ１初制覇。デビュー１８年目の三浦騎手は、ＪＲＡ・Ｇ１は１２７回目の挑戦で悲願のタイトルとなった。

妻のほしのは連日ストーリーズを更新し、夫が祝福されている様子を伝えている。お祝いのケーキの写真をアップし「みんなにお祝いしてもらえて幸せだね〜」とつづる。また花束の写真も投稿し「おうちの中がいい匂い」とうれしそうだ。

茨城県稲敷郡にある焼き肉店から大きな花を贈られる様子を投稿した。「お花ありがとうございました」と感謝し、焼き肉店のスタッフ２人と夫婦で記念撮影。Ｇ１を勝利してからは初めてとなる夫婦ショットを見せた。

ほしのと三浦騎手は２０１１年に結婚し、１２年に長女が誕生した。三浦騎手が１６年８月１４日の札幌７Ｒで落馬して骨盤骨折などの重傷を負い、１年の休養をへて１７年８月１２日に復帰した際には、ほしのと長女が札幌競馬場に駆けつける姿も見られた。

スプリンターズＳを勝利した２８日には、ほしのはストーリーズを投稿し「応援ありがとうございました」とエールに感謝。レースは自宅で長女とテレビ観戦したと明かした。