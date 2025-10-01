リスク回避の円買い、ドル円147円台に沈む 米政府機関閉鎖ほぼ確実 日経500円超安 リスク回避の円買い、ドル円147円台に沈む 米政府機関閉鎖ほぼ確実 日経500円超安

リスク回避の円買い、ドル円147円台に沈む 米政府機関閉鎖ほぼ確実 日経500円超安



米政府機関の一部閉鎖が現実味を帯びてきた、日本時間13時1分に約7年ぶりに閉鎖する見通し。リスク回避の円買いが見られドル円は148円台を割り込んでいる。



政府機関閉鎖により米金融市場混乱でドルは売られる（米国売り）との見方が多いが、一方で雇用統計やCPIなど重要統計の発表が延期されることにより、FRBが政策の判断が出来ず、追加利下げが遅れるとの見方から閉鎖後はドル買いとの声も聞かれる。



東京時間はドル売りは見られず、リスク回避の円買い。時間外でNY金は最高値を更新、ダウは160ドル安。

