通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間9％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.75 6.78 8.06 6.32
1MO 9.46 6.73 7.51 6.52
3MO 9.28 6.76 7.53 7.19
6MO 9.36 6.89 7.99 7.43
9MO 9.39 6.99 8.27 7.65
1YR 9.45 7.08 8.51 7.82
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.45 7.35 6.72
1MO 7.99 7.99 6.81
3MO 8.47 8.37 7.02
6MO 8.91 8.78 7.30
9MO 9.19 9.08 7.46
1YR 9.41 9.30 7.61
東京時間10:58現在 参考値
