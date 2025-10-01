「IRIS OUT」「JANE DOE」

劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の公開に合わせて、米津玄師が手がけた「IRIS OUT」「JANE DOE」という2曲のタイアップ曲がデジタル・リリースされ、国内外の各種チャートを席巻する大ヒットを記録している。【ラリー遠田／お笑い評論家】

＊＊＊

【写真】「並んで座ってかき氷を」…息子と米津玄師のエピソードが話題になったトップアーティスト

「IRIS OUT」は劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌であり、「JANE DOE」は同作のエンディングテーマである。「JANE DOE」は宇多田ヒカルとのデュエット曲であるということも話題になっている。

米津は過去にテレビアニメ「チェンソーマン」のオープニングテーマ「KICK BACK」も手がけていた。今回も映画そのものの世間的な注目度は高かったが、それに劣らないほど楽曲そのものが強い支持を得ている点に、米津というアーティストの特異な立ち位置が浮かび上がる。

2曲が大ヒット（写真はイメージ）

彼は「チェンソーマン」以外でも、数多くの映画・ドラマ・アニメなどの外部作品に音楽を提供する「職人的ソングライター」の一面がある。しかも、それぞれの楽曲が単に人気を博しているだけではなく、元の作品の本質を射抜くような「解釈力」の部分で高い評価を得ている。「チェンソーマン」の作品内に登場する「悪魔」という概念になぞらえて、米津のことを「解釈の悪魔」と呼ぶ人もいるほどだ。

米津の代表作として一般に知られている「Lemon」も、ドラマ「アンナチュラル」の主題歌として書き下ろされたものだ。死と喪失を描いたドラマの内容に寄り添いながら、普遍的な愛と別れのテーマを繊細に歌い上げたこの曲は国民的な大ヒット曲となった。その後も、映画「シン・ウルトラマン」主題歌の「M八七」、映画「君たちはどう生きるか」主題歌の「地球儀」、NHK連続テレビ小説「虎に翼」主題歌の「さよーならまたいつか！」なども、楽曲そのものが作品の1つの解釈を示すものとして広く認められ、評価されている。

こうした歩みは彼の音楽観に根ざしている。米津は作品のテーマや物語性を冷静に分析し、そこから核となる概念を抽出して音楽へと転写する。単に世界観をなぞるのではなく、作品に欠かせない要素を補強し、別の角度から光を当てるようにして曲を構築する。その過程で自分のアーティストとしての美学を必ず刻印するため、リスナーにとっては「作品のタイアップ曲」であると同時に「米津玄師の新曲」であるということになる。職人的ソングライターとしての解釈力とアーティスト的な自立性が矛盾せずに同居しているところが米津の魅力である。

鋭さと繊細さが同居

今回の劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のタイアップ曲でも、彼は再び「チェンソーマン」の楽曲を手がけるという困難に挑み、新たな解釈を示してみせた。アニメ版の主題歌の「KICK BACK」が「チェンソーマン」という作品全体のテーマを象徴するものだとしたら、今回の2作品は作品の一部である「レゼ篇」に特化している。

「IRIS OUT」では、レゼというキャラクターの妖しい魅力の虜になっていく主人公のデンジの揺れ動く心情が描かれている。エンディングテーマの「JANE DOE」は、そんな2人が物語の果てに迎えた静かな結末を象徴する内容になっている。鋭さと繊細さが同居するこれらの楽曲は、映画を見た観客の感情をたかぶらせるだけでなく、音楽単体でも強烈な印象を残す。これはまさに、作品に奉仕しながら同時に自分の表現を完成させるという米津の職人的手腕の最新の成果である。

一般に、タイアップは宣伝効果を狙ったマーケティングの一環と捉えられがちだが、米津が主題歌を担当することは作品の宣伝を超えて、作品そのものの芸術性を高める効果を持つ。制作者にとっては米津を起用することが作品に厚みを与えることになる。

また、米津の楽曲は元の作品の放送終了や映画公開終了後も長く聴かれ続ける傾向が強い。これは彼の楽曲が愛、喪失、孤独、希望といった普遍的なテーマを扱っていて、多くの人の心に寄り添うものになっているからだ。

米津玄師の魅力は「作品のために書く職人的ソングライター」と「自分の世界を築くアーティスト」という2つの顔を同時に成立させていることにある。彼が作品に寄り添えば寄り添うほど、自分の音楽が豊かになり、逆に自分の表現を追求すればするほど、作品世界も鮮やかに立ち上がる。

劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌の大ヒットはそのことを証明している。今後、彼はどのような作品と出会い、どのような楽曲を生み出していくのか。米津玄師という稀有なアーティストへの世間の期待はますます高まっていくだろう。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部