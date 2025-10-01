ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 北京の天安門広場で国慶節の国旗掲揚式 北京の天安門広場で国慶節の国旗掲揚式 北京の天安門広場で国慶節の国旗掲揚式 2025年10月1日 11時25分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １日、北京の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） 【新華社北京10月1日】中国の国慶節に当たる1日早朝、北京の天安門広場で中華人民共和国成立76周年を祝う国旗掲揚式が行われた。１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／邢広利）１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）１日、北京の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／邢広利）１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／邢広利）１日、国旗掲揚式の後、歓声を上げる人々。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／邢広利）１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／邢広利）１日、北京の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／邢広利）１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）１日、国旗掲揚式の後に放たれた平和を象徴するハト。（北京＝新華社記者／邢広利）１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／邢広利） リンクをコピーする みんなの感想は？