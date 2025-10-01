FC東京は1日、17時からオフィシャルオンラインショップおよびオフィシャルショップ各店舗で、今季ホーム広島戦でお披露目されたニューバランスのグレーカラーのユニホームが一般販売される。

また、4日の清水戦（アイスタ）を皮切りに、17日の広島戦（Eピース）、11月9日の町田戦（国立）のアウェー3試合で着用する。当該試合当日のビジターグッズ売店でも購入が可能で、一部選手を対象としたネーム＆ナンバー入りユニホームも販売される。

FW仲川は、チームを代表してリーグ戦上位進出と天皇杯優勝に向け勢いをつけるため、「グレーカラーの『Special kit』を身にまとって、アウェーゲームを戦うことに特別な意味を感じている。前回、このユニホームを着た広島戦では悔しい結果に終わってしまったので、そのイメージを払拭する勝利とゴールを届けたい。どんな状況でも声援を届けてくれるファン・サポーターのみなさんが、僕たちを前へと突き動かしてくれる。ここからのアウェー3試合は『Special kit』を着用して、ぜひ一緒に戦ってください」と呼びかけた。