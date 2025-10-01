「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１１時現在で、インフロニア・ホールディングス<5076.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でインフロニアは大幅高。同社は９月３０日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を８９６３億円から１兆１３１０億円（前期比３３．４％増）へ、純利益を３３４億円から５１０億円（同５７．３％増）へ上方修正すると発表した。三井住友建設<1821.T>の連結子会社化に伴う影響などを織り込んだ。配当予想も６０円から７８円（前期６０円）に増額した。



これが好感され、きょうの同社株には投資資金が流入。上場来高値を更新しており、買い予想数の増加につながったようだ。



