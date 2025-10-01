松任谷由実の新曲「天までとどけ」が、10月9日放送開始のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）の主題歌に起用。また、同曲を使用した本予告映像も公開となった。

（関連：【映像あり】松任谷由実の新曲「天までとどけ」が主題歌、ドラマ『小さい頃は、神様がいて』本予告）

本作は、脚本を岡田惠和が手がけ、主演を北村有起哉が担当、仲間由紀恵らが共演するホームコメディ。松任谷がフジテレビドラマの主題歌を手がけるのは、2016年10月期放送の木曜劇場『Chef～三ツ星の給食～』以来、約9年ぶりとなる。

本楽曲は、ドラマのために書き下ろされた新作で、11月18日発売の40枚目のオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』にも収録。アルバム収録曲の中でも、特に“荒井由実”を想起させるノスタルジックな雰囲気を持っており、最新のAI技術を駆使し、荒井由実時代、90年代、2000年代の松任谷の歌声を合成することで、“第3のユーミン”ともいえる新たなボーカルを創出。そして現在の松任谷と共演し、それぞれの時代の響きをタペストリーのように織り込み、懐かしさと新しさが共存する楽曲に仕上がっている。なお、作詞作曲は松任谷由実、編曲は松任谷正隆が務めた。

また、同アルバムのトラックリストも公開。さらに、アルバムの完成を記念し、映画館での先行試聴会＆トークライブも決定した。当日は松任谷由実、松任谷正隆、ミックスエンジニア GOH HOTODAを招き、初の“Yumi AraI”名義の理由、世界初の“Chrono Recording System”についてなど、制作の裏話を交えてのトークライブとアルバム全曲フル試聴会が行われる。

開催場所は、109シネマズプレミアム新宿、109シネマズ名古屋、109シネマズ大阪エキスポシティの3会場。この日のためにGOH HOTODAによって特別にミックスされたDolby Atmosで、アルバムを聴くことができる。イベントへの参加は、10月5日23時59分まで応募可能。詳しくは特設HPへ。

（文＝リアルサウンド編集部）