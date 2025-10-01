日本vsチリ 試合記録
【U-20W杯第2節】(サンティアゴ)
日本 2-0(前半0-0)チリ
<得点者>
[日]市原吏音(55分)、横山夢樹(82分)
<警告>
[日]大関友翔(64分)、石井久継(90分+6)
[チ]フラビオ・モヤ(77分)
主審:ジャラル・ジェイド
副審:ラーセン・アズゴウ、モスタファ・アカルカド
├U-20日本代表が開催国チリ撃破! W杯GL突破一番乗り! 4万超えチリ人の歓声奪ったのは市原吏音&横山夢樹
├U-20日本代表戦でリクエストによるビデオ判定が発生!! 男子代表戦では史上初、チリがPK取り消しアピールも判定変わらず
├U-20日本代表が新ビデオ判定“リクエスト”初行使でPK獲得!! 倒された齋藤俊輔が船越監督と好連係
├完全アウェーのチリ戦制した船越監督「全員が戦士になって闘志をむき出しに」スーパーミドルのMF横山夢樹「振ろうと思っていた」
├”調子乗り世代”以来のU-20W杯開幕2連勝&ベスト16確定も…なお残るA組3位転落の可能性、最終節の条件は?
├開催国チリサポーターの怒号、味方のPK失敗も…すべてを冷静に見た市原吏音がPKで“パネンカ”を蹴った理由
└新ビデオ判定“リクエスト”初成功の裏側…齋藤俊輔が挙げた声「僕以外はファウルと思っていなかった。だから自分からリクエストした」
