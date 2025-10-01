完全アウェーのチリ戦制した船越監督「全員が戦士になって闘志をむき出しに」スーパーミドルのMF横山夢樹「振ろうと思っていた」
[9.30 U-20W杯GL第2節 日本 2-0 チリ サンティアゴ]
開催国に2-0の完封勝利を収めた。U-20日本代表の船越優蔵監督はグループリーグ突破確定後のフラッシュインタビューで「選手が素晴らしかった。全員が戦士になって闘志をむき出しに戦ってくれた。日本の魂を世界に発信できた」と選手を称えた。
日本は完全アウェーのチリ戦に臨むと、後半の立ち上がりにDF市原吏音が2試合連続のPKゴールを決めて先制に成功した。さらに後半37分、途中出場のMF横山夢樹がペナルティエリア手前正面でボールを収めると右足一閃。鮮やかなミドルシュートで勝利を近づけた。その後も球際の強度を高く保ちながら戦い抜き、開催国を破って2連勝を果たした。
横山は「試合に出る前からあそこでフリーで持ったら振ろうと思っていたので、それが上手く点に繋がってよかったなと思います」とコメント。現地まで足を運んだサポーターに「30時間くらいかけて来てくれて、勝ててよかった」と感謝を述べるとともに「これから先試合があるので、日本で見てくれている方々はぜひまた応援してほしい」と力強く呼びかけた。
船越監督もGL突破に満足した様子はなく「残り5試合ある」と決勝までを見据える。「その5試合を戦い抜くことにしっかり準備したいと思います」と意気込み、頂点を目指していく姿勢を強調した。
