完全アウェーのチリ戦制した船越監督「全員が戦士になって闘志をむき出しに」スーパーミドルのMF横山夢樹「振ろうと思っていた」

完全アウェーのチリ戦制した船越監督「全員が戦士になって闘志をむき出しに」スーパーミドルのMF横山夢樹「振ろうと思っていた」