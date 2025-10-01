U-20日本代表が開催国チリ撃破! W杯GL突破一番乗り! 4万超えチリ人の歓声奪ったのは市原吏音&横山夢樹
[9.30 U-20W杯GL第2節 日本 2-0 チリ サンティアゴ]
U-20日本代表は現地時間9月30日、U-20ワールドカップのグループリーグ第2節で開催国のU-20チリ代表と対戦し、2-0で勝利した。すでにB組とC組の3位が勝ち点6となる可能性が消滅したため、日本はたとえ最終節でA組3位になったとしても各組3位のうち上位4か国以上に入ることが確定。大会最速でグループリーグ突破が決まった。
初戦を勝利した日本は、先発を2人変更。MF平賀大空とFW高岡伶颯が今大会初スタメンとなった。4-2-3-1の布陣を敷き、GKはピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチはMF大関友翔とMF布施克真。2列目は左からMF齋藤俊輔、MF佐藤龍之介、平賀。1トップは高岡が立った。[両スタメン&布陣]
試合開始直前にはスタジアムがほぼチリのサポーターで埋め尽くされた。近くの声も聞こえない歓声のなか、日本は冷静に試合を運ぶ。前半7分には左CKを佐藤が右足で蹴ると、市原がヘディングシュート。しかし、ミートしきれずゴール外に外れた。
前半15分過ぎから守勢に回る場面も出つつ、日本は要所で敵陣に迫る。前半19分には中盤左でFKを獲得。佐藤がトリックプレーでニアサイドにパス。ボールを収めた小杉がPA左から左足シュートを放つも、ゴール右外に逸れていった。
日本は危ない場面を作られながらも中に入られることなく、チリにミドルシュートを打たれても枠外に外れる。前半27分には自陣近くで相手のプレスに遭うが、布施からのバックパスを市原がダイレクトで中盤へ。大関がボールの勢いを止めずに左サイドに展開。齋藤が左サイドを縦に進み、グラウンダーでPA内に入れるも、高岡にはわずかに合わなかった。
前半31分、日本は大きなチャンスを得る。佐藤が高い位置からのプレスでボールを奪い、右サイドから折り返す。PA中央に詰めた高岡がDFマティアス・ペレスに背中を押されて倒された。
主審は即座にチリのファウルを認め、日本のPKとなる。しかし、今大会では監督によるリクエストでビデオ判定が行われる『フットボール・ビデオ・サポート(FVS)』が採用されており、チリ側が実施。だが、主審は改めてチリのファウルを再確認し、日本にPKを与えた。
これまで日本のPKキッカーはキャプテン市原が務めていたが、市原は高岡にボールを預けた。高岡がPKを蹴る瞬間、チリサポーターが怒号に近いブーイング。高岡が狙いすました右足シュートを放つも、GKセバスティアン・メラの好反応に防がれ、絶好機を逃してしまった。
その後は互いに相手陣内に迫りながらも、チャンスは生まれずに前半はスコアレスで折り返した。ハーフタイムで日本は交代カードを使用。平賀を下げ、MF石井久継を投入。石井がトップ下に入り、佐藤が右サイドに移動した。
後半開始から日本は自陣内に入り込まれるが、齋藤がシュートコースを防いで難を逃れる。後半5分には高岡が最前線でボールを二度追い。相手GKからボールを奪い切り、チャンスを作った。
後半6分、日本は再びチャンスを得る。齋藤がPA左に入り込むと、FWウィリー・チャティリーズに足を引っかけられた。すると船越監督が初めてリクエストを行う。主審がチェックを行った結果、またしてもファウルが認められ、日本がPKを獲得した。
今度のキッカーは市原。再びチリのサポーターから怒号が飛ぶも、GKのタイミングをずらすように右足シュートを決める。ゴール正面に決まった瞬間、4万人を超えるチリのサポーターは沈黙。日本が待望の先制点を手にした。
リードした日本は後半23分に2枚替え。高岡と布施に代えて、FW神田奏真とMF小倉幸成が出場した。1点を守りたい日本はチリの猛攻を必死で守り、反撃の隙をうかがっていく。34分には齋藤が下がり、MF横山夢樹が入った。
後半37分、日本は勝負を決める追加点。ピサノのロングフィードで最前線までボールが飛ぶと、こぼれ球を拾った横山が右足を一閃。ゴール左隅に突き刺し、2-0と点差を広げた。日本は後半40分にカウンターを食らうが、ピサノが飛び出して冷静に守り切る。
試合はそのまま終了し、日本が2-0で2連勝を果たした。
今大会は各組2位以上と、各組3位の上位4か国がベスト16に進む。すでに引き分けの試合がB組とC組で出たため、2つの組で勝ち点6に達する可能性が消滅。たとえ日本が勝ち点6でA組3位となった場合でも、各組3位の上位4か国に入ることが確定したため、2019年大会以来の決勝トーナメント進出が決まった。
(取材・文 石川祐介)
U-20日本代表は現地時間9月30日、U-20ワールドカップのグループリーグ第2節で開催国のU-20チリ代表と対戦し、2-0で勝利した。すでにB組とC組の3位が勝ち点6となる可能性が消滅したため、日本はたとえ最終節でA組3位になったとしても各組3位のうち上位4か国以上に入ることが確定。大会最速でグループリーグ突破が決まった。
試合開始直前にはスタジアムがほぼチリのサポーターで埋め尽くされた。近くの声も聞こえない歓声のなか、日本は冷静に試合を運ぶ。前半7分には左CKを佐藤が右足で蹴ると、市原がヘディングシュート。しかし、ミートしきれずゴール外に外れた。
前半15分過ぎから守勢に回る場面も出つつ、日本は要所で敵陣に迫る。前半19分には中盤左でFKを獲得。佐藤がトリックプレーでニアサイドにパス。ボールを収めた小杉がPA左から左足シュートを放つも、ゴール右外に逸れていった。
日本は危ない場面を作られながらも中に入られることなく、チリにミドルシュートを打たれても枠外に外れる。前半27分には自陣近くで相手のプレスに遭うが、布施からのバックパスを市原がダイレクトで中盤へ。大関がボールの勢いを止めずに左サイドに展開。齋藤が左サイドを縦に進み、グラウンダーでPA内に入れるも、高岡にはわずかに合わなかった。
前半31分、日本は大きなチャンスを得る。佐藤が高い位置からのプレスでボールを奪い、右サイドから折り返す。PA中央に詰めた高岡がDFマティアス・ペレスに背中を押されて倒された。
主審は即座にチリのファウルを認め、日本のPKとなる。しかし、今大会では監督によるリクエストでビデオ判定が行われる『フットボール・ビデオ・サポート(FVS)』が採用されており、チリ側が実施。だが、主審は改めてチリのファウルを再確認し、日本にPKを与えた。
これまで日本のPKキッカーはキャプテン市原が務めていたが、市原は高岡にボールを預けた。高岡がPKを蹴る瞬間、チリサポーターが怒号に近いブーイング。高岡が狙いすました右足シュートを放つも、GKセバスティアン・メラの好反応に防がれ、絶好機を逃してしまった。
その後は互いに相手陣内に迫りながらも、チャンスは生まれずに前半はスコアレスで折り返した。ハーフタイムで日本は交代カードを使用。平賀を下げ、MF石井久継を投入。石井がトップ下に入り、佐藤が右サイドに移動した。
後半開始から日本は自陣内に入り込まれるが、齋藤がシュートコースを防いで難を逃れる。後半5分には高岡が最前線でボールを二度追い。相手GKからボールを奪い切り、チャンスを作った。
後半6分、日本は再びチャンスを得る。齋藤がPA左に入り込むと、FWウィリー・チャティリーズに足を引っかけられた。すると船越監督が初めてリクエストを行う。主審がチェックを行った結果、またしてもファウルが認められ、日本がPKを獲得した。
今度のキッカーは市原。再びチリのサポーターから怒号が飛ぶも、GKのタイミングをずらすように右足シュートを決める。ゴール正面に決まった瞬間、4万人を超えるチリのサポーターは沈黙。日本が待望の先制点を手にした。
リードした日本は後半23分に2枚替え。高岡と布施に代えて、FW神田奏真とMF小倉幸成が出場した。1点を守りたい日本はチリの猛攻を必死で守り、反撃の隙をうかがっていく。34分には齋藤が下がり、MF横山夢樹が入った。
後半37分、日本は勝負を決める追加点。ピサノのロングフィードで最前線までボールが飛ぶと、こぼれ球を拾った横山が右足を一閃。ゴール左隅に突き刺し、2-0と点差を広げた。日本は後半40分にカウンターを食らうが、ピサノが飛び出して冷静に守り切る。
試合はそのまま終了し、日本が2-0で2連勝を果たした。
今大会は各組2位以上と、各組3位の上位4か国がベスト16に進む。すでに引き分けの試合がB組とC組で出たため、2つの組で勝ち点6に達する可能性が消滅。たとえ日本が勝ち点6でA組3位となった場合でも、各組3位の上位4か国に入ることが確定したため、2019年大会以来の決勝トーナメント進出が決まった。
(取材・文 石川祐介)