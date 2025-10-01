・中外薬、大塚ＨＤなど薬品株が逆行高、デイフェンシブ・シフトの流れに米ファイザーやメルクの大幅高も刺激材料に

・サイフューズは急動意、クラレなどと再生医療分野で取り組み

・インフロニアは１年７カ月ぶり上場来高値、今期上方修正を好感

・三菱重が続落、事業再編関連損失計上し今期は一転最終減益の見通しに

・まんだらけ急伸、８月既存店売上高１４．４％増と大型イベント時期変更の影響なく大幅増収

・理経が逆行高で年初来高値更新、４～６月期営業６割増益で防衛関連出遅れとして脚光

・アプリックスは一時Ｓ高、大手小売事業者の店舗で広告配信を開始

・デリバリコンはＳ高カイ気配、ＮＳＳＯＬとの資本・業務提携締結を材料視

・中国電は大幅高、３１年３月期経常益目標１１００億円とする経営ビジョン策定

・Ｔアルファがカイ気配スタート、１２～８月期営業利益５倍化で投資資金集中



