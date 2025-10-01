過去2大会準V→4強の韓国が崖っぷち…“退場リクエスト”成功も10人崩せずドロー:U-20W杯B組第2節
U-20ワールドカップは29日、グループリーグ第2節1日目を行い、B組では韓国がパラグアイと0-0で引き分けた。韓国は初戦のウクライナ戦に1-2で敗れており、最終節パナマ戦に勝利してもグループリーグ敗退の可能性が残る状況。前々回19年大会準優勝、前回23年大会ベスト4の強豪が崖っぷちに瀕している。
韓国は初戦から3人の先発を入れ替え、パラグアイと対戦。0-0で迎えた前半アディショナルタイム3分、試合を大きく左右する出来事があった。
韓国はエースのFWキム・ヒョンオがパラグアイの10番MFエンソ・ゴンサレスと競り合った際、プレーとは関係ないところで足を蹴られたが、主審はイエローカードを提示。韓国ベンチは新ビデオ判定「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」によるリクエストを行うと、映像確認の結果、判定はレッドカードに訂正され、数的優位に持ち込んだ。
ところがその後、韓国は引き続き攻めあぐねる時間が続くと、ボール保持率約70%を記録しながらもシュート数は8本にとどまり、0-0のままタイムアップ。後半を10人で戦ったパラグアイを崩せず、開幕2戦を1分1敗の最下位で終えた。
B組のもう1試合ではウクライナがパナマと1-1で引き分けた。この結果、最終節で直接対決を残しているウクライナとパラグアイが勝ち点4で並び、パナマと韓国が勝ち点1で続く形となった。
もし最終節でウクライナとパラグアイが引き分けた場合、韓国はパナマに勝利しても、ベスト16進出が自動で決まる2位浮上の可能性がないという崖っぷちの状況。もっとも今大会は「各組3位の成績上位4か国」もベスト16に進出できるレギュレーションのため、勝利を目指した上で他グループの結果を待つ状況になりそうだ。
B組の結果と順位は以下のとおり
9月30日(火)
パナマ 1-1 ウクライナ [バルパライソ]
韓国 0-0 パラグアイ [バルパライソ]
【順位表】
1.パラグアイ(4)+1
2ウクライナ(4)+1
3.パナマ(1)-1
4.韓国(1)-1
