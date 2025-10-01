『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式SNSにて、阿部亮平（Snow Man）と末澤誠也＆草間リチャード敬太（Aぇ! group）のオフショットが公開された。

【画像】笑顔で“Aぇポーズ”をきめる阿部亮平＆末澤誠也＆草間リチャード敬太／末澤誠也＆草間リチャード敬太のピースショット／チャンピオンベルトをアピールする阿部亮平

末澤とリチャードがゲスト出演した9月30日の放送は「大相撲の秘密大調査SP」。設立100周年を迎える日本相撲協会の長い歴史を振り返りながら、大相撲のヒミツに迫った。

■笑顔で“Aぇポーズ”をきめる阿部亮平＆末澤誠也＆草間リチャード敬太

公開されたオフショットには、末澤とリチャードが阿部を囲み、3人そろって目の上あたりでピースを逆さにした“Aぇポーズ”を披露する姿が写っている。

阿部は白シャツ＆えんじ色のネクタイにグレーのスーツで知的な雰囲気。末澤は古着のような風合いの黒Tシャツに黒のセットアップでカジュアルに、リチャードは個性的な柄のTシャツに茶系のセットアップを合わせ、三者三様のスタイル。

並んでポーズをとる姿からは、番組収録を楽しんだ後のリラックスした空気が伝わる。

SNSでは「笑顔がかわいすぎる」「仲良し感が伝わってくる」「最高オブ最高」「推しと推しの共演」「新任教師とヤンチャな生徒って感じでよき」「身長差がかわいい」「阿部ちゃんがAぇポーズやってくれて嬉しい」といった声が寄せらている。

■末澤誠也＆草間リチャード敬太のピースショット

■2025年上半期レースで優勝した阿部亮平

