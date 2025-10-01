日経平均1日前引け＝4日続落、521円安の4万4411円 日経平均1日前引け＝4日続落、521円安の4万4411円

1日前引けの日経平均株価は4日続落。前日比521.37円（-1.16％）安の4万4411.26円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は74、値下がりは1529、変わらずは9と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均マイナス寄与度は71.72円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が38.38円、ＴＤＫ <6762>が27.27円、リクルート <6098>が22.22円、ファナック <6954>が20.03円と並んだ。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を20.51円押し上げ。次いで大塚ＨＤ <4578>が13.91円、アドテスト <6857>が10.77円、ダイキン <6367>が10.61円、コナミＧ <9766>が9.43円と続いた。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は医薬品の1業種のみ。値下がり1位は不動産で、以下、銀行、その他金融、倉庫・運輸、証券・商品、保険が並んだ。



