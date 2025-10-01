【BACCHUS WOODLINE4-70’s・ WOODLINEP-CLASSIC】（東北 指弾きしかできない アラサー）

いつも皆様の投稿を楽しく拝見させていただいています。それぞれ20歳と30歳に誕生日記念に購入したBACCHUSのハンドメイドシリーズのベースです。

ジャズベは20歳の誕生日の時に見た目に一目惚れして購入しました。手にいれてから10年間ほぼこれ一本のみだったため、オイルフィニッシュなこともあって購入時のは傷ひとつなかった頃と比べて現在は塗装がだいぶ剥げて年期が入っている感じになっています。

プレベはいつか一本は欲しいなと思っていたときに偶然市場に出ているものを発見し、こちらも同じく一目惚れしてしまい、30歳の誕生日ということもあり勢いで購入しました。

BacchusのWOODLINEシリーズと言えば使用しているベーシストも非常に多い人気機種ですよね。

ですが、私が所有しているこの二本についてはあまり使用している人を見ないような気が…？どちらの機種も生産時期自体がそこまで長くはなかったようであまり人気がなかったのでしょうか…。個人的にはルックス含め最高だと思っているのに…。

ベースを弾きはじめてある程度経った今でも音の良し悪しというものをよくわかっておらず、腕前も全く上達していませんが、この二本にはこれからも長く付き合ってもらえればと思っています。

質実剛健な雰囲気がダダ漏れしていてメタくそカッコいいなあ。人気か否か…ここって時と場合で逆転しますよね。発売時期はフツーだったのに後から猛烈に評価が上がるものもあれば、大人気だったのに中古市場に溢れかえっちゃうものもある。で、自分の愛機も「人気機種だからなんか嬉しい」と思うこともあれば「誰からも見向きされないマニアックなブツだから嬉しい」と思っちゃうこともある。どっちなんだよとセルフツッコミすれど、どちらも嘘じゃないのよね。「ありふれた無難な機材でいい音＆いいプレイをカマすのが至高」という精神性もあるわけで、結局は全部好きってこと。てか、なんでも欲しい。これが楽器マニアの実態です。（BARKS 烏丸哲也）

