1日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数180、値下がり銘柄数1260と、値下がりが優勢だった。



個別では夢みつけ隊<2673>がストップ高。北海道コカ・コーラボトリング<2573>、ユニカフェ<2597>、ウィル<3241>、トーエル<3361>、フェリシモ<3396>など22銘柄は年初来高値を更新。トップカルチャー<7640>、テクノアルファ<3089>、ピクセルカンパニーズ<2743>、星和電機<6748>、ＩＣＤＡホールディングス<3184>は値上がり率上位に買われた。



一方、鈴茂器工<6405>、三菱ロジスネクスト<7105>、太洋物産<9941>、やまや<9994>が年初来安値を更新。ネポン<7985>、キユーソー流通システム<9369>、ＳＣＡＴ<3974>、岡野バルブ製造<6492>、堀田丸正<8105>は値下がり率上位に売られた。



