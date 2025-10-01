ETF売買動向＝1日前引け、野村ＳＰＨ有、純金信託が新高値 ETF売買動向＝1日前引け、野村ＳＰＨ有、純金信託が新高値

1日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.3％増の2067億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.4％増の1453億円だった。



個別ではグローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> 、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> 、ＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> など9銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は17.53％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> は7.30％安、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> は4.76％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> は4.35％安、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> は3.45％安と大幅に下落。



日経平均株価が521円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金841億2100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金725億100万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が156億7500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が125億5100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が85億7400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が67億100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が65億4100万円の売買代金となった。



株探ニュース

