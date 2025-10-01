東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、アプリックス、サイフューズが一時S高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、アプリックス、サイフューズが一時S高

1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数62、値下がり銘柄数516と、値下がりが優勢だった。



個別ではアプリックス<3727>、サイフューズ<4892>が一時ストップ高と値を飛ばした。パワーソリューションズ<4450>、ブリッジインターナショナルグループ<7039>、松屋アールアンドディ<7317>、Ｓｏｌｖｖｙ<7320>、ギックス<9219>など6銘柄は年初来高値を更新。メドレックス<4586>、マイクロ波化学<9227>、ＧＥＮＤＡ<9166>、ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ<4772>、オンコリスバイオファーマ<4588>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＳＡＡＦホールディングス<1447>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、インテグループ<192A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＬＯＩＶＥ<352A>など13銘柄が年初来安値を更新。Ｆｕｓｉｃ<5256>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、デジタルプラス<3691>、グロービング<277A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

