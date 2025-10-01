　1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 84121　　　23.2　　　 34160
２. <1540> 純金信託　　　　 19566　　　24.5　　　 19190
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 15675　　　99.3　　　　7853
４. <1360> 日経ベア２　　　 12551　　　83.4　　　 192.8
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8574　　　50.4　　　 40510
６. <1579> 日経ブル２　　　　6701　　　54.9　　　 367.9
７. <1321> 野村日経平均　　　6541　　 -21.8　　　 46100
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　4635　　　63.2　　　144050
９. <1306> 野村東証指数　　　2804　　　36.2　　　3233.0
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　2794　　 108.4　　　 591.0
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2417　　　78.4　　　　 317
12. <1346> ＭＸ２２５　　　　2330　　 614.7　　　 46150
13. <1542> 純銀信託　　　　　2247　　 -14.4　　　 23225
14. <1541> 純プラ信託　　　　1605　　 -26.1　　　　8486
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1470　　　-6.3　　　 52690
16. <314A> ｉＳゴールド　　　1431　　　17.7　　　 271.9
17. <1308> 上場東証指数　　　1392　　　 9.5　　　　3195
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　1382　　　-0.6　　　 45940
19. <2644> ＧＸ半導日株　　　1331　　　45.0　　　　2167
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1235　　 -15.9　　　 52530
21. <2516> 東証グロース　　　1093　　 413.1　　　 570.0
22. <1328> 野村金連動　　　　1054　　 -34.0　　　 13680
23. <1329> ｉＳ日経　　　　　1040　　　13.0　　　　4620
24. <1615> 野村東証銀行　　　 942　　　51.2　　　 458.9
25. <1348> ＭＸトピクス　　　 907　　 392.9　　　3221.0
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 866　　　70.1　　　2066.0
27. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 821　　 413.1　　　3265.0
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 807　　 118.7　　　 710.0
29. <1330> 上場日経平均　　　 726　　　65.0　　　 46150
30. <200A> 野村日半導　　　　 609　　 244.1　　　　1953
31. <1398> ＳＭＤリート　　　 607　　 214.5　　　1954.5
32. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 589　　 194.5　　　 318.5
33. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 582　　　57.7　　　　1234
34. <1356> ＴＰＸベア２　　　 573　　 183.7　　　 214.4
35. <1358> 上場日経２倍　　　 543　　　24.8　　　 64460
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 534　　　63.8　　　　1117
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 526　　　 1.0　　　　2207
38. <1476> ｉＳＪリート　　　 490　　 285.8　　　　1979
39. <1489> 日経高配５０　　　 452　　 -25.8　　　　2578
40. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 422　　　54.0　　　　2993
41. <1571> 日経インバ　　　　 420　　 141.4　　　　 480
42. <2038> 原油先Ｗブル　　　 406　　　27.3　　　　1470
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 371　　 -13.5　　　 637.7
44. <2553> Ｏｎｅ中国５　　　 330　　 -36.7　　　2083.0
45. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 309　　 108.8　　　　1111
46. <1597> ＭＸＪリート　　　 303　　 229.3　　　　1959
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 291　　　 5.4　　　　 198
48. <1545> 野村ナスＨ無　　　 285　　　50.8　　　 36680
49. <1577> 野村高配７０　　　 281　　 301.4　　　 44120
50. <1580> 日経ベア　　　　　 272　　 -34.9　　　1273.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース