ETF売買代金ランキング＝1日前引け
1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 84121 23.2 34160
２. <1540> 純金信託 19566 24.5 19190
３. <1357> 日経Ｄインバ 15675 99.3 7853
４. <1360> 日経ベア２ 12551 83.4 192.8
５. <1458> 楽天Ｗブル 8574 50.4 40510
６. <1579> 日経ブル２ 6701 54.9 367.9
７. <1321> 野村日経平均 6541 -21.8 46100
８. <2036> 金先物Ｗブル 4635 63.2 144050
９. <1306> 野村東証指数 2804 36.2 3233.0
10. <1568> ＴＰＸブル 2794 108.4 591.0
11. <1459> 楽天Ｗベア 2417 78.4 317
12. <1346> ＭＸ２２５ 2330 614.7 46150
13. <1542> 純銀信託 2247 -14.4 23225
14. <1541> 純プラ信託 1605 -26.1 8486
15. <1326> ＳＰＤＲ 1470 -6.3 52690
16. <314A> ｉＳゴールド 1431 17.7 271.9
17. <1308> 上場東証指数 1392 9.5 3195
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1382 -0.6 45940
19. <2644> ＧＸ半導日株 1331 45.0 2167
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1235 -15.9 52530
21. <2516> 東証グロース 1093 413.1 570.0
22. <1328> 野村金連動 1054 -34.0 13680
23. <1329> ｉＳ日経 1040 13.0 4620
24. <1615> 野村東証銀行 942 51.2 458.9
25. <1348> ＭＸトピクス 907 392.9 3221.0
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 866 70.1 2066.0
27. <1305> ｉＦＴＰ年１ 821 413.1 3265.0
28. <1655> ｉＳ米国株 807 118.7 710.0
29. <1330> 上場日経平均 726 65.0 46150
30. <200A> 野村日半導 609 244.1 1953
31. <1398> ＳＭＤリート 607 214.5 1954.5
32. <1475> ｉＳＴＰＸ 589 194.5 318.5
33. <404A> ＧＸ中テ１０ 582 57.7 1234
34. <1356> ＴＰＸベア２ 573 183.7 214.4
35. <1358> 上場日経２倍 543 24.8 64460
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 534 63.8 1117
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 526 1.0 2207
38. <1476> ｉＳＪリート 490 285.8 1979
39. <1489> 日経高配５０ 452 -25.8 2578
40. <1671> ＷＴＩ原油 422 54.0 2993
41. <1571> 日経インバ 420 141.4 480
42. <2038> 原油先Ｗブル 406 27.3 1470
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 371 -13.5 637.7
44. <2553> Ｏｎｅ中国５ 330 -36.7 2083.0
45. <2865> ＧＸＮカバコ 309 108.8 1111
46. <1597> ＭＸＪリート 303 229.3 1959
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 291 5.4 198
48. <1545> 野村ナスＨ無 285 50.8 36680
49. <1577> 野村高配７０ 281 301.4 44120
50. <1580> 日経ベア 272 -34.9 1273.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
