【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは９月３０日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズが開幕し、ナ・リーグは鈴木と今永のカブス（中地区２位）が、ダルビッシュと松井が所属するパドレス（西２位）を３―１で退けた。

５番右翼で出た鈴木は五回に同点ソロを放って３打数１安打１打点。ドジャース（西１位）は、大谷が１番指名打者でレッズ（中３位）戦に出場し、一回に先頭打者本塁打を放った。ア・リーグでは、レッドソックス（東３位）が代打・吉田の２点打で逆転し、３―１でヤンキース（東２位）を破った。タイガース（中２位）は２―１でガーディアンズ（中１位）に先勝した。

ドジャースの大谷がポストシーズンで自身２本目となる先頭打者本塁打を放った。一回、右腕グリーンの内角の１００・４マイル（約１６１・６キロ）の直球をフルスイング。ライナー性の打球は右翼席最前列に飛び込んだ。自己最多の５５号ソロを放った９月２８日のレギュラーシーズン最終戦から２試合連続アーチ。ワールドシリーズ連覇に向け、「最後の最後まで、チーム一丸になって戦いたい」と意気込む大谷が、いきなりチームの雰囲気を最高潮にした。