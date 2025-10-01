お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が9月30日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・04）で、“昭和世代の弱点”について語った。

先日、息子とボウリングに行ったという「千原兄弟」千原ジュニア。息子が2ゲーム目の途中でやめたことに、新たな視点を得たジュニアは「“やめよっ”てやめれるやつ、まあまあカッコええなって。惰性で行ってまうやん」と感心。かつて漫画本を多数購入していた頃の話として、これ以降の展開が面白くないことが分かっていながら、全巻揃えたという経験を明かした。

そして「結構あるよな」というジュニアに、ケンコバは「たしかにやめれないな」と同意。ジュニアが「漫画が、ここから絶対オモロならへん、7巻で途中やけど買うのや〜めたって、できたほうがええもんな」と話すと、ケンコバも「できたほうがいい」と賛同しながら、「うわっ！昭和生まれの弱点かもしれないですね、（途中で）降りれないっていう」と推測した。

その後も「降りれないわ、俺も全然。うわ、どうしよう」ともん絶するケンコバに、ジュニアは「漫画はとくにある」としながら、「映画館とか途中でバッと帰りはる人がいる。カッコええなって思うもんな」と回想。ケンコバが「しかも、自分も思ってたタイミングぐらいで立つ人がいる。スッとハットを被って帰るみたいな人」と例えると、ジュニアは「貧乏性なのか、このあとに何かあるかもって」と、エンドロール後にも期待することを告白。ケンコバは「気に入らん映画ほど、何もないっていうね」と同情していた。