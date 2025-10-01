ヤマハ バイクレンタル「2025 秋ライド応援キャンペーン」を開催 - 2つのクーポンでお得にレンタルを
ヤマハ発動機販売が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」は10月1日より、「2025 秋ライド応援キャンペーン」を開催している。
「2025 秋ライド応援キャンペーン」
同キャンペーンは、この秋、新たなバイクライフをスタートさせるユーザーをサポートする応援規格。
期間中にヤマハ バイクレンタルの新規会員登録を行うと、初めてのレンタルで利用できる「秋ライド応援10%OFFクーポン」がプレゼントされるほか、入会時期に関係なく、新規でヤマハ バイクレンタルLINE公式アカウントでLINEのIDを連携すると、10%OFFのLINE ID連携クーポンを貰うことができる。
クーポン配布期間は10月31日まで。12月31日出発分まで利用することができる。
