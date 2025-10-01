『ばけばけ』第4回 姿を消した父・司之介 ある日、トキは登校途中に…
女優の高石あかりが主演を務める連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)の第4回が2日に放送される。
『ばけばけ』第4回の場面写真
突如、トキ(福地美晴)やフミ(池脇千鶴)、勘右衛門(小日向文世)の前から姿を消した司之介(岡部たかし)。何日たっても家に帰ってこない司之介に、松野家の不安はつのっていく。そんなある日、登校途中のトキは司之介を発見する。「家に帰ろう!」と声をかけるトキだったが、司之介はかたくなに帰ろうとしない。松野家の行く末はどうなる!? 一方、アメリカではレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)がこの世に絶望していた。
113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石あかり、小泉八雲がモデルの夫レフカダ・ヘブンをトミー・バストウが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
(C)NHK
