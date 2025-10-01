ドジャースの山本由伸投手（２７）は３０日（日本時間１日）、先発するレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）第２戦を翌日に控えて記者会見を行った。

レッズ戦は今季、７月２８日に敵地で先発し、７回を４安打１失点、９三振２四球で勝利投手になった。

「結果的には良かったですけど、やっぱりこう良いバッターも、足が速い選手がいたり、コンタクトがいい選手がいたり、とにかくこう打線として素晴らしいチームと思うだと思うので、とにかく万全の準備をして挑むことが大切だなと思ってます」と気を引き締めていた。

短期決戦の戦いについては「落ち着いてプレーすることで、しっかり自分の実力を発揮できると思いますし、またこういった舞台でたくさんの歓声をいただいて、こう自分の実力以上の力が出せればなと思うので、とにかく落ち着いて目の前の試合に集中していきたいと思います」と自らに言い聞かせた。

レギュラーシーズン最終登板から中５日での登板。キャッチボールや遠投で調整した。「とにかくいつも通り１イニング、一人ひとりに集中して一つずつアウトを取ることができたらなと思ってます」と力を込めた。快投に期待だ。