¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÆÃÊÌÊÔ¡Û¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ö¥á¥¤¥³¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤ÎÆæ²òÌÀ¡¡¥ÉÁÇ¿ÍÈãÈ½¤Ë¥¢¥ó¥µ¡¼
¡¡£¹·î£³£°Æü¿¼Ìë¤Ë£Î£È£Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÆÃÊÌÊÔ¤Î£²²óÌÜ¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÅâÆÍ¤ÊÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï°ìÉô¤ÇÈãÈ½¤â¸Æ¤ó¤À·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë²óÅú¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊÌ³ÑÅÙ¤«¤é·¡¤ê²¼¤²¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÅª¤ÊÆÃÊÌÊÔ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±£¹£·£¶Ç¯¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½éÆüÄ¾Á°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡³«±é¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤Î£±¿Í¤¬Æþ±¡¡£ºî¶Ê²È¤Î¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬µÞ¤¤çÍê¤ó¤ÀÂåÌò¤âÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â¤³¤¦¤Ë¤â¡£¥À¥á¤«¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤ë¤¿¤¯¤ä¤Ë¡¢¥á¥¤¥³¤Ï¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡£µÁÍý¤Î·»¤ÎÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤µ¤»¤ë¥ï¥±¤Ë¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤¬²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¤¡¢Ç¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ÷¤ê¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤¿¤¯¤ä¤Ï±þ¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÉ×¤Î¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Ì¡²è¡£¥á¥¤¥³¤Ï¤Î¤Ö¤ÎËå¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é»Ð¤È°ì½ï¤Ë·à¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÄ¾¯»þ¤«¤é²Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢£Î£È£Ë¤Î¤É¼«Ëý½Ð±é¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÎ×¤à½Ð±é¼Ô¤é¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤²¤Ê»ëÀþ¤òÃí¤¤¤À¤³¤È¤â¡£¤½¤·¤Æ½éÆü¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬£¹·î£±£¹Æü¤ÎÂè£±£²£µ²ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¥á¥¤¥³¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ÉÁÇ¿Í¤Î¼çÉØ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡×¡Ö¤·¤ì¤Ã¤È½Ð±é¡×¡Ö¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¡×¤Ê¤É¤È¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤â£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ËÜÊÔ¤Ç¾Ê¤«¤ì¤¿½Ð±é·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡££Ø¤Ç¤Ï¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏËÜÊÔ¤Ç¤ÏÆæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤¡×¡ÖÉñÂæÎ¢¤Ç¤³¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤´ÅÔ¹ç¼çµÁÅª¤Ë´¶¤¸¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤È¼õ¤±»ß¤á¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£