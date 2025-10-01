ダイアン津田篤宏（49）が、9月30日深夜放送のTBS系「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（火曜深夜1時4分）に出演。女性陣から浮気を追求された。

この日は「女性500人に聞いた妻が抱える夫のストレススペシャル」というテーマで放送。「出張先から晩ご飯確認夫」の再現VTRで、夫役の津田が、橋本マナミ（41）が演じる妻に長期出張先から電話をかけ、晩ご飯のメニューを細かく確認する。カップ麺で済ませていた橋本があまりのしつこさに「毎日の献立を考える苦労から解放されて、束の間の休息を楽しんでるんだから！」とキレる。

津田は「心配オンリーですよ、それは。これ、優しさじゃない？」と夫側の言い分を話した。TBS田村真子アナウンサー（29）から「実際に奥さまに電話したりとか？」と聞かれると、「毎日しますよ。朝起きたらおはよう」と答えた。

すると「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのが「その間を縫って浮気してるんですか？」と突っ込む。津田は「お〜ま〜え〜だけは〜♪」「あのちゃん、すぐ言う〜♪」とミュージカル風の意味不明なリアクション。そして「ええ加減にせえよ」と反論した。

津田があらためて「電話とかしたりとか…」と説明しかけると、今度は藤田ニコル（27）が「それ、浮気するために」と追撃。津田は再び「す〜ぐ〜言う〜この2人は〜♪」と再びミュージカル。さらに田村アナが「『もう寝るわ』とか言って、その後に…」とダメ押し。津田は「す〜ぐ〜言う〜この3人は〜♪」と再三のリアクション。そして「やるか、ちゃうねん！」と否定した。

藤田が「本当に心配で？」と問い直すと「単身やし、心配は心配ですよ、やっぱり。『大丈夫？』って。テレビ電話をつないでご飯を食べたり」と話した。