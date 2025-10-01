WCS第1戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発。初回の第1打席に先頭打者本塁打を放った。超速弾に、レッズの番記者もおもわず脱帽している。

レッズの剛腕グリーンを打ち砕いた。カウント2-1から内角の161キロを捉えるとあっという間に右翼スタンドへ。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）。超弾丸の先頭打者弾にドジャースタジアムは熱狂に包まれた。

いきなりの一発に落胆したのがレッズ側メディアだ。米・シンシナティ放送局FOX19などに寄稿するチャーリー・ゴールドスミス記者は「これがドジャース。これがショウヘイ・オオタニだ」と、被弾直後に自身のXにつづった。

続けて「LAには才能豊かな選手たちがいるため、このシリーズではこういう瞬間が訪れるだろう。レッズとしては、彼らを封じ込め、それにどう対応していくかが重要だ」と分析し、前を向いていた。



（THE ANSWER編集部）