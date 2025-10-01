中村敬斗が練習中に見せたテクニックが話題

フランス2部スタッド・ランスがトレーニング動画を公開。

鳥かごトレーニングでFW中村敬斗が見せた技術の高さが「際立つ」と注目を集めている。

フランス1部リーグから降格の憂き目にあったS・ランス。今季、開幕6試合で2勝2分2敗のスロースタートとなったが、直近の2連勝で首位と5ポイント差の5位まで順位を上げてきた。

昨季チームトップの11得点を決めた中村は去就問題に揺れ、チーム練習への合流が遅れていたが、第6節サンテティエンヌ戦で復帰。そこから3試合で1得点2アシストとゴールに絡む活躍を続けている。

S・ランスはクラブ公式Xでチームトレーニング動画を公開。2人のDFを相手に複数人でパスを回す鳥かごトレーニングでは中村が巧みな技術を披露。その姿を見たファンからは「鳥かごでも際立つ足元のスキル」「見られて安心する」といったコメントが寄せられている。

チームへの合流が遅れた影響から9月のアメリカ遠征では日本代表への招集がなかった中村だが、状態は良好の様子。ブラジル、パラグアイと対戦する10月の代表戦での復帰へ期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）