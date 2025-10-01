ふるさとの誇りを夜空に描く！妙高市制施行20周年記念事業 ドローンショー

株式会社ROBOZが、2025年10月4日(土)に、新潟県妙高市の「市制施行20周年記念事業」において、夜空を彩るドローンショーを実施します。

記念の節目を祝う公式事業の一環として、市民の皆さまとともに歩んだ20年を、妙高らしさをモチーフにした大きなストーリーとして空に描き出します。

妙高市制施行20周年記念事業 ドローンショー

株式会社ROBOZが、光と音楽を融合させた革新的な演出で、妙高市の市制施行20周年という記念すべき日を彩ります。

市民をはじめ、全国からの来場者に向けて「感動とサプライズ」をお届けする、一夜限りの特別なショーです。

ショーの見どころ

今回のドローンショーでは、以下のような見どころが予定されています。

・妙高市の自然や文化をモチーフにしたオリジナル演出

・最新型ドローンによる安全でダイナミックな空中表現

・音楽とシンクロした幻想的な光の演出

開催概要

名称：妙高市制施行20周年記念事業

開催日：2025年10月4日(土) (詳細は妙高市公式ページにてご確認ください)

会場：妙高市役所前特設会場

主催：妙高市

協力：株式会社ROBOZ(企画・制作・運用)

上演時間：約10〜15分

荒天時：風速・降雨等の基準により中止または順延となる場合があります。

代表コメント

株式会社ROBOZ 代表取締役の石田 宏樹さんよりコメントが届いています。

「ROBOZは2025年9月、韓国・釜山のワールドドローンフェスティバルに日本チームとして参加し、大規模隊列のショーを披露し、日本の名所や文化をテーマにした演出は来場者・関係者から高い評価を獲得しました。

この最新の国際経験と制作ノウハウを、妙高の物語づくりに結実させます。

今回は妙高の皆さまのために“ふるさとの誇り”を上空に描きます。」

妙高市の20周年という記念すべき夜を、最新技術を駆使したドローンショーが幻想的に演出。

ふるさとの夜空に描かれる、光と音楽の壮大な物語に期待が高まります。

新潟県妙高市で開催される「市制施行20周年記念事業 ドローンショー」の紹介でした。

