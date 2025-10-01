全国から集結した16蔵の日本酒を堪能！にほんしゅ ひと巡り ―新橋 2025―

TCフォーラムが、2025年12月13日(土)に、同社が運営する貸し会議室MEETING SPACE AP新橋にて、日本酒を楽しむ年忘れイベント「にほんしゅ ひと巡り ―新橋 2025―」を開催します。

「コミュニケーションの場をデザインする」という理念のもと、ビジネスパーソンの聖地・新橋で、全国から集結した16蔵の日本酒を堪能できるイベントです。

にほんしゅ ひと巡り ―新橋 2025―

開催概要

イベント名：にほんしゅ ひと巡り ―新橋 2025―

日時：2025年12月13日(土)

第1部 11:30〜14:00

第2部 16:00〜18:30

(各回250名、完全入れ替え制)

会場：MEETING SPACE AP新橋3階 (東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス 3階)

入場料：5,000円(税込)

セット内容：オリジナル枡＋酒チケット16枚＋おつまみチケット2枚＋お食事チケット1枚＋新橋はしご酒マップ

本イベントは2部制で、オリジナル枡と酒チケットを手に、全国16の酒蔵が誇る銘酒を自由に巡って楽しめます。

会場でもらえる「はしご酒マップ」を片手に、イベントの後は新橋の街へ繰り出して「二次会」を楽しむのもおすすめです。

全国16蔵の日本酒と厳選おつまみ

青森・長野・新潟・愛媛・広島・東京など全国から16の個性豊かな酒蔵が参加します。

参加酒蔵一覧：石川酒造(東京都)、賀茂鶴酒造(広島県)、権田酒造(埼玉県)、佐浦(宮城県)、たからやま醸造(新潟県)、竹浪酒造店(青森県)、田中屋酒造店(長野県)、鶴見酒造(愛知県)、DHC酒造(新潟県)、苗場酒造(新潟県)、南部美人(岩手県)、日本地酒協同組合(全国)、八木酒造部(愛媛県)、米澤酒造(長野県)、六歌仙(山形県)、渡辺酒造本店(福島県)

日本酒と相性抜群のおでん串など、こだわりのおつまみも用意されます。

おつまみ店舗一覧：ámatake、喜良豆富、ROJI日本橋オンラインストア

スペシャルゲストによるステージコンテンツ

日本酒の魅力を知り尽くしたスペシャルゲストが登壇し、軽やかなトークでイベントを盛り上げます。

マイクを持ったエンタメのプロ集団「サケとエンタメ」からは、酒関連の資格を持つメンバー2組3名が登壇します。

漫才コンビ「にほんしゅ」のお二人も登場。全国の日本酒イベントで活躍する彼らのトークは必見です。

2018 ミス日本酒 準グランプリの「児玉アメリア彩」さんも登壇し、日本酒や日本文化の魅力を伝えます。

日本酒ハイボール“酒ハイ”体験ブース

会場には、日本酒の新しい飲み方“酒ハイ”（日本酒ハイボール）を体験できるブースも出店。

炭酸で割っても旨みが消えず、初心者でも飲みやすいカジュアルなスタイルで、日本酒の新しい魅力に触れることができます。

一年の締めくくりに、新橋の快適な空間で全国の銘酒と出会える特別な一日。

日本酒の奥深い世界を巡る、新しいスタイルのイベントです。

一年の締めくくりに、新橋の快適な空間で全国の銘酒と出会える特別な一日。

日本酒の奥深い世界を巡る、新しいスタイルのイベントです。

