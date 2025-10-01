ＦＣ東京は１日までに、第３３節の清水戦（４日・アイスタ）、同３４節の広島戦（１７日・Ｅピース）、同３６節の町田戦（１１月９日・国立）の敵地３試合でＳｐｅｃｉａｌ ｋｉｔを着用すると発表した。

５月の広島戦で初披露して以来の着用で、同戦では０―３で敗戦したこともあり、ＦＷ仲川輝人は「グレーカラーのＳｐｅｃｉａｌ ｋｉｔを身にまとって、アウェーゲームを戦うことに特別な意味を感じています。前回、このユニホームを着たサンフレッチェ広島戦では悔しい結果に終わってしまったので、そのイメージを払拭する勝利とゴールを届けたいです。どんな状況でも声援を届けてくれるファン・サポーターのみなさんが、僕たちを前へと突き動かしてくれています。ここからのアウェイ３試合は、Ｓｐｅｃｉａｌ ｋｉｔを着用して、ぜひ一緒に戦ってください」とコメントした。

このユニホームは、１日午後５時よりオフィシャルオンラインショップおよびオフィシャルショップ各店舗で販売を開始。午前１０時までの購入で即日出荷となる。また着用する３試合の各ビジターグッズ売店にて、ＤＦ長友佑都ら一部選手を対象としたネーム＆ナンバー入りユニホームを販売（ネームナンバーなしユニフォームも販売）する。