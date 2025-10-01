初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰するストロングスタイル（ＳＳＰＷ）の間下隼人が９月２８日に“邪道”大仁田厚が主宰する「ＦＭＷＥ」神奈川・鶴見青果市場大会で挑んだ初の電流爆破マッチで頭部を裂傷し「全治１か月」の重傷を負っていたことが１日までに分かった。

間下は、鶴見大会のメインイベントで関根“シュレック”秀樹と大仁田、雷神矢口と有刺鉄線バリケードボード地雷爆破＋電流爆破バットデスマッチで対戦した。

試合で間下は電流爆破バットで大仁田を殴打するなど大暴れ。さらに大仁田と共に場外で有刺鉄線バリケードへ落下し地雷を被弾。大仁田と矢口にダブルで電流爆破バットの洗礼を浴びるとギターで脳天を砕かれ大流血。椅子の上へバックドロップで虫の息に追い込まれ最後は、大仁田と矢口の椅子へのダブルブレーンバスターでたたき付けられ敗れた。

試合後に頭頂部からの流血がおびただしく救急対応の病院へ行き、応急処置をした。当日、所用のため試合会場に不在だったＳＳＰＷの平井丈雅代表によると「頭頂部の裂傷がひどく全治１か月、２週間安静という診断です」と明かした。

この試合では大仁田が間下へ背中に「邪道」と書かれた自身の革ジャンを着せ「邪道軍へ入れ！自由で楽しいぞ」と勧誘した。間下は無言で去ったが、大仁田は「間下、間下、間下、間下！待ってるぞ！」と公開で引き抜き工作を行った。

間下は控室で「すべては本気。僕の中ではストロングスタイルも電流爆破もそういう意味で同じだと思っています」と邪道スタイルへの共感とも捉えられる言葉を残した。平井代表は「間下は、佐山総監のまな弟子です。そんなことは、絶対に認められないですし、容認できないことです」と強い口調で断言した。

ただ、間下が初の電流爆破マッチに挑んだ会場に平井代表は不在だった。その理由を尋ねると「アッ…アッ…アッ…」と絶句し「ハァ〜ハァ〜」と過呼吸に陥っていた。ＳＳＰＷの次回大会は１２・４後楽園。間下の去就を巡り雲行きが怪しくなってきた。