UCC上島珈琲が、素敵なプレゼントが総計2,810名様に当たる「2025 Coffee Dreamキャンペーン」を開催！

UCCがオフィシャルスポンサーとして協賛している東京ディズニーシーにて開催される「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト」に招待されるほか、素敵な賞品が抽選で当たるキャンペーンです☆

UCC上島珈琲「2025 Coffee Dreamキャンペーン」

キャンペーン期間（レシート有効期間）：2025年10月1日（水）〜2026年1月9日（金）

応募締切：2026年1月15日（木）＜応募ハガキ＞当日消印有効／＜WEB応募＞当日23:59まで

応募方法：キャンペーン対象のUCC商品を購入したレシートで、応募ハガキまたはWEBの応募フォームから応募ください。

※応募コースにより、応募条件の購入金額が異なります

対象商品：UCCのレギュラーコーヒー・インスタントコーヒー（カップコーヒー含む）・コーヒー飲料・コーヒーギフト商品（一部商品を除く）・DRIPPODカプセル

※「紅茶の時間」ブランド、「パラダイスティー」、「天然水 北アルプス安曇野の水 PET500ml」は対象外です

※対象商品の詳細は、キャンペーンサイトを確認ください

キャンペーンサイト：https://www.ucc.co.jp/tdr_campaign/

UCCが開催する、25周年の東京ディズニーシーを一足早く体験できる、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト」の招待などが当たる「2025 Coffee Dreamキャンペーン」

そのほか、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでの宿泊や、東京ディズニーリゾート パークチケット（ペア）などが当たるコースも用意されます。

キャンペーン期間中に、対象のUCC商品を購入したレシートで応募できるキャンペーンです☆

Aコース：東京ディズニーシー 25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待（ペア）＋東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊（ファンタジーシャトー）

招待日：2026年4月12日（日）19:30〜22:30

宿泊日：2026年4月12日（日）チェックイン

当選者数：5組10名

応募条件：キャンペーン対象商品5,000円（税込）以上のレシートで応募

Aコースで当たるのは、25周年の東京ディズニーシーを一早く体験することができる「東京ディズニーシー 25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト」のペア招待券。

当日は、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスのホテル「ファンタジーシャトー」に宿泊することができます。

Bコース：東京ディズニーシー 25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待 （ペア）

招待日：2026年4月12日（日）19:30〜22:30

当選者数：150組300名

応募条件：キャンペーン対象商品1,400円（税込）以上のレシートで応募

対象商品1,400円（税込）以上のレシートで応募できる、Bコース。

2026年4月12日に開催される「東京ディズニーシー 25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト」のペア招待券が当たります。

Cコース：東京ディズニーリゾート パークチケット（ペア）

当選者数：750組1,500名

応募条件：キャンペーン対象商品1,400円（税込）以上のレシートで応募

Cコースに用意されている「東京ディズニーリゾート パークチケット」では、東京ディズニーランドまたは

東京ディズニーシーいずれかに入園できるパスポートがペア750組に抽選で当たります。

※入園には東京ディズニーリゾートアプリから、事前に入園日・入園パークを予約できます

Dコース：UCCオリジナル 東京ディズニーリゾート「 ワンドリップポット」

当選者数：1,000名

応募条件：キャンペーン対象商品650円（税込）のレシートで応募

Dコースの、UCCオリジナル 東京ディズニーリゾート「 ワンドリップポット」は、一杯分のコーヒーを淹れるのにぴったりな小さなサイズのポット。

ケトルなどで沸かした熱湯が、このポットに移し替えることで適温になります。

細い注ぎ口で、コーヒーにゆっくりとお湯を注ぐことができりポットです。

※画像はイメージです

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待など素敵なプレゼントが総計2,810名に当たるスペシャル企画。

UCC上島珈琲の「2025 Coffee Dreamキャンペーン」は、2025年10月1日より開催中です☆

ウォーターフロントパークで新ステージショーを公演！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー” ウォーターフロントパークで新ステージショーを公演！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー” 続きを見る

©Disney

※UCC上島珈琲株式会社は東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトにご招待！UCC上島珈琲「2025 コーヒー ドリームキャンペーン」 appeared first on Dtimes.