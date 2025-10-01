株式会社ハーバー研究所が、2025年10月20日(月)より、毎年大好評のお得な福袋『HAPPY BAG 2026』の予約受付を開始します。

高品位「スクワラン」や選べる化粧水などの定番品と、福袋だけの限定品を詰め込んだ全12品の贅沢なセットです。

ハーバー研究所 福袋「HAPPY BAG 2026」

価格：12,000円〜13,500円(税込) ※選ぶ化粧水により異なります

予約受付開始日：2025年10月20日(月) ※電話での予約は11月1日(土)から

販売場所：通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)、全国のショップハーバー

『HAPPY BAG 2026』は、人気の定番スキンケアアイテム6品と、この福袋のために企画された限定品4品、さらにサプリメントとオリジナルバッグが入った全12品の豪華な福袋です。

美と健康を応援するハーバーならではの充実のラインナップで、全身をうるおいで満たしてくれます。

ご予約特典

期間中に福袋を予約した方には、ハーバー人気No.1のロングセラー薬用美白美容液のミニサイズをプレゼント！

特典内容：薬用ホワイトレディ 【医薬部外品】［美容液］10mL(限定サイズ)

『HAPPY BAG 2026』セット内容

定番品から限定品まで、魅力的なアイテムが詰まった全12点を紹介します！

選べる化粧水

化粧水は、肌質や好みに合わせて3種類の中から1つ選べます。

「Gローション」は、3種のミネラル成分をたっぷり含み、みずみずしくうるおす基本の化粧水です。

「薬用VCローション」は、ビタミンC配合で、日やけによるシミや肌荒れ・乾燥を防ぐ薬用美白化粧水。

「ディープモイスチャーローション」は、とろりとコクのあるテクスチャーの高保湿化粧水です。

人気の定番スキンケアアイテム

「高品位「スクワラン」」は、たった1滴でしっとりぷるぷるの肌に導く、スクワラン100％の美容オイルです。

「薬用ホワイトレディ」は、高濃度ビタミンCと笹のミネラルを配合し、日やけによるシミやソバカスを防ぐ薬用美白美容液。

「リフトアップセラム」は、肌弾力をサポートし、ハリを与える年齢に応じたお手入れのための美容液です。

「ナイトリカバージェリー」は、睡眠時間を丸ごと美容タイムにする夜用ジェル美容液。翌朝はふっくらハリ肌へ導きます。

「オイルクレンジング」は、保湿成分スクワランを贅沢に配合した、うるおいを残しながらすっきり洗い上げるメイク落としです。

限定アイテム

「海の宝石 紅潤スティック」は、人気の練り状スクワランがスティックタイプになって限定登場。気になる部分をピンポイントでケアできます。

「ジャスミン・ローズ ルミエールマスク」は、ハリのあるツヤ肌へ導くシート状全顔美容液マスク。

「さらさらしっとりヘアオイル(ジャスミン・ローズ)」は、パサつきがちな髪をうるおし、さらさらでツヤのある髪に仕上げる洗い流さないトリートメントオイルです。

「スクワランハンドセラム(ジャスミン・ローズ)」は、手肌のキメを整え、しっとりふっくらとした肌に整えるハンド用美容液です。

健康食品・雑貨

「鉄分グミ」は、おやつ感覚で鉄分やビタミンを補給できるグレープ風味のグミタイプサプリメント。

「キャリーオンバッグ」は、キャリーケースに固定できる大容量バッグ。コンパクトに折りたためるので、普段使いから旅行まで便利に使えます。

全身のケアができるアイテムがぎゅっと詰まった、年に一度の特別なセット。

数量限定なので、早めの予約がおすすめです。

ハーバーから数量限定で登場する、福袋『HAPPY BAG 2026』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全12品の贅沢なラインナップ！ハーバー研究所 福袋「HAPPY BAG 2026」 appeared first on Dtimes.