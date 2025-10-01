韓国の女優、キム・オクビン（38）が結婚する。

10月1日、所属事務所GHOST STUDIO（ゴーストスタジオ）は「キム・オクビンが11月16日、大切なご縁に出会い、百年の契りを結ぶ」と明らかにした。

続けて「お相手は一般男性で、結婚式は両家の親族や親しい知人たちとともに非公開で執り行う予定だ」とし、「一般人であるお相手の男性と両家の家族に配慮し、具体的な場所や時間など結婚式に関する詳細は公開が難しい点についてご理解をお願いしたい」と伝えた。

所属事務所はまた、「新しい人生の出発を前にしたキム・オクビンの未来に温かい祝福をお願いするとともに、今後もキム・オクビンは変わらず女優として良い姿をお見せしていく」と付け加えた。

あわせてキム・オクビンのウェディング写真も公開された。キム・オクビンはお相手の男性と手でハートを形作り、さらに優雅なウェディングドレス姿も披露して注目を集めた。

キム・オクビンは2005年、映画『VOICE ヴォイス』でデビュー。ドラマ『剣と花』『ユナの街』『アスダル年代記』『その恋、断固お断りします』をはじめ、映画『多細胞少女』『渇き』『悪女/AKUJO』などで活躍してきた。