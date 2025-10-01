東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授による特別講演！JAPAN MOBILITY SHOW 2025

株式会社仙台放送が、2025年11月7日(金)に、東京ビッグサイトで開催される『JAPAN MOBILITY SHOW 2025』において、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授による特別講演を開催します。

講演テーマは「運転技能は脳のトレーニングで向上する」。

最新の脳科学の研究成果に基づき、脳のトレーニングが安全運転能力を高めるメカニズムについて語られます。

JAPAN MOBILITY SHOW 2025

交通事故や高速道路での逆走などの危険運転が社会問題となる中、東北大学加齢医学研究所と仙台放送による共同研究で、脳のトレーニングによって認知機能を鍛えることが安全運転能力の向上につながることが証明されました。

本講演では、1人1人の脳に働きかける最新のソリューションが生まれた背景など、最新の脳科学の研究成果について、川島隆太教授が自ら解説します。

開催概要

日時：2025年11月7日(金) 13:00〜14:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟アトリウム特設ステージ

定員：先着300名

参加費：無料 (別途『JAPAN MOBILITY SHOW 2025』の入場料が必要です)

※参加には公式サイトからの事前申し込みが必要です。

講演内容

講演は二部構成で行われます。

第1部 特別講演『運転技能は脳のトレーニングで向上する』

講師として、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授が登壇します。

第2部 社会実装の具体例

第2部では、仙台放送が開発した運転技能向上トレーニングアプリ「BTOC(ビートック)」について、社会実装がどのように進んでいるのか、具体的な事例を交えて紹介されます。

MC・プレゼンターは、株式会社仙台放送アナウンサーの飯田菜奈さんが務めます。

危険運転という社会課題に対し、脳科学という最先端の視点から具体的な解決策を学べる貴重な機会。

自分や家族の安全運転について考える、良いきっかけになりそうです。

『JAPAN MOBILITY SHOW 2025』で開催される、川島隆太教授による特別講演の紹介でした。

