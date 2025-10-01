ドジャース・山本由伸（27）が日本時間2日、レッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に登板する。10勝をマークした右腕のリテルと投げ合う。

今季の山本は3月のカブスとの日本開幕戦で今永昇太との投げ合いを制し、オールスターにも選ばれた。9月のオリオールズ戦では九回2死まで無安打無得点を続けるなど、エース級のパフォーマンスでチームを牽引。先発投手が故障で出遅れたり、離脱者が相次ぐ中、唯一、ローテを守った。

今季、30試合に登板して12勝8敗、防御率2.49。200奪三振以上（201）、WHIP1以下（1イニングあたりに許した走者=0.99）、防御率2.50以下、被打率2割以下（.183）、被長打数35以下（34）を全て記録したのは1968年のボブ・ギブソン（カージナルス）以来、メジャー史上2人目の快挙だった。複数の米メディアではサイ・ヤング賞候補のひとりに挙げられている。

今季、対戦相手から「まるで魔球のようだ」と恐れられたスプリットを効果的に使ってきたことが、メジャー2年目の飛躍につながった。ノーヒットノーランを逃したオリオールズ戦でも威力を発揮したスプリットの被打率は.136。シーズン中に100球以上投じた球種の中で最も安打を許さなかった。

その一方で、痛打を浴びるケースも少なくなかった。山本が許した14本塁打のうち、スプリットは5本。これは追い込んでから甘く入ったところを捉えられたもの。直球とカットボールの3被弾と比べて球種別では最多だった。

レッズの主砲でチーム最多22本塁打を放つデラクルーズは、スプリットを含む変化球を苦にせず、計7発をマークした。レ軍打線にはくせ者が揃うだけに、短期決戦では魔球への過度な依存は禁物だ。

なお、山本は1日、9月の月間MVPに選出された。今年3、4月に続いて通算2度目の受賞。

