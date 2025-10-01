セリアでリピ確定だわ！汚いブラシの保管しなくていいなんて！ぺらっぺらのシート状ブラシ

今回ご紹介するのはセリアの優秀掃除アイテム！本来は収納場所を取るブラシが、ぺったんこのシート状になったアイディア商品なんです。汚れをかき出す繊維と、ふき取る繊維の2種類でお風呂や洗面周りの石けんカスやヌメリ、髪の毛などをキレイにすることができますよ！早速チェックしていきましょう。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：凄腕 W繊維 ブラッシングシート（8枚入）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅40×高さ70mm

販売ショップ：セリア

ブラッシングができちゃうシート？！セリアで見つけた優秀掃除グッズ

セリアの掃除グッズ売り場で面白いアイテムを発見！その名も『凄腕 W繊維 ブラッシングシート（8枚入）』です。

ブラッシングといえば本来はブラシが必要ですが、ブラシは掃除道具の中でも収納場所を取りがちで少し厄介。またお手入れしないと衛生面が気になります。

そんな悩みを解消してくれるのが、この『凄腕 W繊維 ブラッシングシート（8枚入）』。まずはなんといってもこの薄さ！

シートのサイズ自体も小さめで場所を取りません。

ただのお掃除シートに見えますが、実はかき出しブラシとふき取り繊維のW効果でブラッシングができるというスグレモノ！

この2種類の繊維がヌメリや、石けんカス、髪の毛をかき取ってくれますよ。

細かい部分もしっかりキレイに！

実際に使ってみると、昔ながらの洋服のホコリ取りを少しハードにしたような質感です。薄いので折りたたんだり、丸めて棒状にしたりと、場所に合わせた使い方ができます。

お風呂の栓などにある、こんなボールチェーンのふき取りもラクラク。

お風呂や洗面の排水口からサッシ、細かいところまであっという間にキレイにすることができましたよ！

今回はセリアで購入した『凄腕 W繊維 ブラッシングシート（8枚入）』をご紹介しました。ブラシとは違って使い切りタイプなので、面倒なお手入れがないのもうれしいポイント。

保管場所も取らない優秀掃除アイテムを、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。