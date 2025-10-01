“お兄ちゃん大好き”な次男をすべて受け入れる長男。鼻に指を突っ込まれても…!?／チリもつもれば福となる 愉快なチリツモ一家
2人の子どもに夫、さらに実家メンバーや義母まで個性的!? チリツモ一家は毎日が愉快痛快！
【漫画】『チリもつもれば福となる 愉快なチリツモ一家』を第1回から読む
2児の母である著者のチリツモルさんは4人家族。どんなに雑に扱われてもめげない家族想いでお調子者の夫・星さん、クールだけど心優しい長男くん、可愛くて一番変人の次男くん、そして幸せすぎると変顔になってしまう妻・チリツモルさん。とっても個性的な家族の日常には、笑えるエピソードが満載です！
SNSで大人気！ 思わず笑えて心がほっこりする『チリもつもれば福となる 愉快なチリツモ一家』で、おもしろ一家の日常をのぞいてみませんか？
※本記事は『チリもつもれば福となる 愉快なチリツモ一家』（チリツモル/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■仲良し兄弟
【漫画】『チリもつもれば福となる 愉快なチリツモ一家』を第1回から読む
2児の母である著者のチリツモルさんは4人家族。どんなに雑に扱われてもめげない家族想いでお調子者の夫・星さん、クールだけど心優しい長男くん、可愛くて一番変人の次男くん、そして幸せすぎると変顔になってしまう妻・チリツモルさん。とっても個性的な家族の日常には、笑えるエピソードが満載です！
SNSで大人気！ 思わず笑えて心がほっこりする『チリもつもれば福となる 愉快なチリツモ一家』で、おもしろ一家の日常をのぞいてみませんか？
※本記事は『チリもつもれば福となる 愉快なチリツモ一家』（チリツモル/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■仲良し兄弟