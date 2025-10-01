ダイソーでちょうどいいの見つけたよ！毎月見るたびモチベが上がる！貯金が捗る袋

ダイソーをパトロールしていると、文具売り場でデザイン性バツグンな封筒を発見しました。習い事などで使う月謝袋ですが、デザインが箔押しでゴージャス。￥110（税込）というお安さなので今回は2種類GETしてきました。月謝にはもちろん、毎月の貯金のモチベーション維持にも使えるアイテムなので、要チェックです♪

商品情報

商品名（左から）：月謝袋（箱推し、夜空、7枚）／月謝袋（箔押し、猫、7枚）

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：119mm×197mm

内容量：各7枚

販売ショップ：ダイソー

ダイソーをパトロールしていると、文房具売り場で可愛すぎる月謝袋を見つけちゃいました！￥110（税込）とお安かったので、今回は2種類購入。まずこちらが、『月謝袋（箱推し、夜空、7枚）』という商品です。

夜空思わせるダークなカラーと、金色に輝く月と星がなんとも幻想的。表面にはお名前やタイトルを書いたり、スタンプが押せる場所が。そして、裏面には便利なメモスペースがプリントされています。

続いてこちらが、『月謝袋（箔押し、猫、7枚）』です。くすみ感のあるピンクカラーと、自由にあそびまわっているような猫のシルエットがとてもキュートですよね。

こちらも先ほどの月謝袋と同様に、文字を書き込んだりスタンプが押せる場所があります。

付箋のサイズはそれぞれ約119mm×197mm。角型8号です。

貯金のモチベが上がる！ダイソーの『月謝袋（箱推し、夜空、7枚）』と『月謝袋（箔押し、猫、7枚）』

本来、習い事などの月謝に使うアイテムですが、積み立て貯金にもとってもおすすめですよ！箔押しのゴージャスなデザインの封筒に入れると、毎月貯金するたびに気分が上がるんです♪

何用の貯金なのか、毎月どれくらい貯めるのか詳しく書き込めるので、使い勝手抜群ですよ。

今回はダイソーの『月謝袋（箱推し、夜空、7枚）』と『月謝袋（箔押し、猫、7枚）』をご紹介しました。

￥110（税込）とは思えないデザイン性の高さで、それぞれ7枚入りとコスパもバツグン。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。