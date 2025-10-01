「先生、変なものがあるんです……」

学校裏の山林から見つかったのは、ある男性の変死体だった……。男性の肩にはなぜ傷があったのか？ 男性の家族を捜査していくうちに明らかになった驚きの「犯人」と「犯行理由」とは？ 平成29年に近畿地方で起きた事件の発端をお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／後編を読む）



◆◆◆

山林で見つかった「男性の変死体」

「先生、変なものがあるんです……」

その事件は地元の中学校がボランティアで山林を清掃活動しているときに発覚した。うっそうとした茂みの中に青色のビニールシートの塊が放置されている。

教諭らが確認したところ、端から人の足首のようなものが見えたので、直ちに110番通報した。駆け付けた警察官により、その中身が右肩を鋭利な刃物で刺された男性の変死体であることが判明した。警察は殺人及び死体遺棄事件と見て捜査を開始した。

地元の歯科医院への照会で、被害者の身元が判明した。隣町に住む大工の樫本哲也さん（当時50）の治療痕と一致したからだ。

哲也さんは娘夫婦と住んでおり、1歳になったばかりの孫を溺愛していることで近所に知られていた。

「父は突然、置き手紙を残して出て行ったんです」

娘の綾香（同23）は父親がいなくなった状況を次のように説明した。

「1カ月前のことでした。『皆に気付かれないようにしてたけど、借金の連帯保証人になっていた。お前たちに迷惑は掛けられないから、知らないところへ行ってボチボチ返す』って。同じような内容のメールも来て、〈もうじきこの携帯も使えなくなるから。探さないでくれ〉ってことでした」

綾香はそのメールを見せながら、父親の失踪時の様子について説明した。

「失踪届を出すことは考えなかったのですか？」

「母とも相談したんですけど、『またあの人は性懲りもなく……』って」

綾香の両親は綾香が14歳のときに離婚した。その原因は哲也さんが結婚前から借金があることを妻に隠しており、サラ金や親戚から借金を繰り返し、最終的には妻に黙って自宅を抵当に入れていたことだった。警察は元妻のところにも事情聴取に行った。

「離婚後は付き合いもなくなっていたんですが、娘の結婚を機に付き合いが復活しました。最近は週1回は“定例会”と称して食事をするような関係でした。離婚の原因が借金だったのは本当です。

その後、自己破産して一人で住んでいたんですが、娘夫婦が一戸建ての家で子どもを育てたいということで、家のローンや生活費を半分ずつ持つという約束で同居を始めたんです。事件の4カ月前のことでした。元夫の仕事はうまくいっているようでしたし、経済的な助けになればいいなァと思いましたから」

元妻のところにも、哲也さんから〈何度も連絡をもらっていたようだけどごめん〉というメールが届いていた。借金が原因で姿をくらますという内容も同じだった。

夫婦の車から「父親の血痕」を発見

事件後、綾香は母親が住む“実家”に身を寄せた。死んだ父親も暮らしていた家に住んでいたくなかったし、何より妊娠7カ月の身重だったからだ。綾香は父親の通夜の席で引きつけを起こし、「お母さん、ごめん……」とつぶやき、救急車で病院に運ばれた。母親は、それほど父親の死がショックを与えたのだろうと解釈していた。

ところが1カ月後、綾香は夫の史郎（同31）とともに殺人と死体遺棄容疑で逮捕されたのだ。母親はおろか、親族全員が仰天した。

「こ、これはどういうことなの……？」

2人は犯行を否認していたが、夫婦が使用している車から父親の血痕が見つかったことを追及されて容疑を認めた。だが、綾香だけは「殺害は夫の単独犯行です。私は殺していません」と否認した。

しかし、完オチした史郎の供述によって、事件の全貌が明らかになった。

（諸岡 宏樹）