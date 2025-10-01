９月２５日、上海博物館「紅翠斗芳菲：宋元明漆器珍品展」の内覧会で、出展された黒面剔犀如意雲文円盤（こくめんてきさいにょいうんもんえんばん）を撮影する人。（上海＝新華社記者／陳浩明）

【新華社上海10月1日】中国上海市の上海博物館人民広場館で、日本に伝わった中国漆器を中心に展示する「紅翠斗芳菲:宋元明漆器珍品展」が9月26日から開かれている。

上海博物館と東京国立博物館、鎌倉国宝館、東大寺など日本の16機関・寺院が共催した。展示された宋・元・明各時代の漆器127点のうち、112点が日本からの出展で、重要文化財も7点含まれる。いずれも中国漆器史を代表する重要器物で、多くが初の中国への里帰りとなった。

中でも存在感を放っていたのは、出光美術館が所蔵する元代の螺鈿楼閣人物図稜花食籠（らでんろうかくじんぶつずりょうかじきろう）で、皇帝と後宮の妃たちの愛情物語が描かれている。展示は2週間のみの期間限定となる。

９月２５日、上海博物館「紅翠斗芳菲：宋元明漆器珍品展」の内覧会で、展示品を撮影する人。（上海＝新華社記者／陳浩明）

中国は世界で最も早く漆器を使い始めた国の一つで、中国漆器は唐代以降、文化交流を通じて日本に伝わり、皇室や貴族が競って収蔵した。宋元時代になると、なめらかかつ繊細で、奥ゆかしく上品な漆器は、日本の美意識に深く溶け込んでいった。

東京国立博物館の藤原誠館長は「東アジアの歴史で中国文化が周辺国に与えた影響は大きい。日本は古くから中国文化を敬い、憧れ、その養分を取り入れて独自の文化を育んできた。中国の美術品や工芸品の一つ一つを大切に扱い、適切に保管して伝えてきた」と指摘。漆器は中国文明の輝かしい至宝であり、東アジアの文化融合の無言の証人でもあると述べた。

９月２５日、上海博物館「紅翠斗芳菲：宋元明漆器珍品展」で開かれた内覧会。（上海＝新華社記者／陳浩明）

上海博物館の孫峰（そん・ほう）研究員は「中国では磁器の出現により漆器は相対的に衰退した。漆器の大部分は日用品で損耗が激しく、現存する名品は極めて少ない」と説明。「日本では僧侶や皇室、貴族が中国漆器を当時の流行品として丁重に保管し、名品を今に伝えた」とし、日本での保護は極めて貴重だと語った。

展覧会の会期は11月23日まで。（記者/孫麗萍）