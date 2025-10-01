タレントの村重杏奈さんが、自身のインスタグラムを更新。飲食店での出来事を綴った投稿をしました。



【写真を見る】【 村重杏奈 】「おい！ちょっと待て！村重だってめちゃくちゃ芸能人だ！」全身黒コーデで“お忍び”アピールも「誰か気付いてくれ！」





村重さんは、「涙で前が見えません！村重です！」と始まる投稿で、「本日たまたま入った居酒屋に芸能人のサインびっちりはってあって誰のサインか当てながら酒飲みました。ミーハーにとってはこの世で1番楽しいゲーム」と述べた村重さん。







さらに「おい！ちょっと待て！村重だってめちゃくちゃ芸能人だ！特に今日は全身真っ黒に帽子深く被って飲んでる！！！そう！ザ！芸能人です！！さあ！村重に誰か気付いてくれ！」と、自身も芸能人として認識されることを期待した様子を面白おかしく綴っています。

投稿には「とか思ってぐびぐび呑んでたらもうベロベロです。次は名札付けて居酒屋いきます」と、ユーモアを交えた内容で締めくくられていました。







投稿には、抹茶と思われる飲み物を持つ村重さんの写真が添えられており、「※写真はただの可愛い村重です」とのコメントも添えられています。







また村重さんはファッションについても触れ、「いつも信じられない量のどこのブランドですか？とDM頂くので(ありがとう)聞かれる前に言ってみる作戦してます」と記し、着用しているトップスのブランド名を紹介していました。

この投稿に、「サイン貼ってくださいってお願いするしかあるまい」「可愛い 村重ちゃん絶対気づかれるでしょ笑」「帽子深く被りすぎたのかな」「私服紹介助かります！かわいい、需要ありありです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】