タレントのベッキー（41）が、9月30日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時17分、関西ローカル＝TVer見逃し配信あり）に出演。過去のスキャンダルをイジられた。

冒頭のナレーションから「平成のバラエティー女王」「2016年までお茶の間を大席巻」とイジられたベッキー。ロケで富山県砺波市を訪れ、呉服店の女将（おかみ）から「必死のパッチやな。人に負けたらあかん。それで頑張ったんやろ？ 涙出るわ。いろいろあったし。でも、それも肥やしになるんだよ、生きていく上において。なんてことはない。苦労したね」と声をかけられると、神妙な面持ちで「はい」と受け入れるばかり。MCの千鳥ノブは「蒸し返すなぁ」とツッコんだ。

さらに、砺波チューリップ公園を訪れ、体をくねらせながら万華鏡でチューリップをのぞき込んで、「好き」とつぶやいたシーンでは、大悟が「ケツ見せてきてるやん」とツッコミ。

「ベッキーは昔と変わらんけど、あの頃のベッキーには言えんかったやん？ 今のベッキーはちょうどおもしろいなあ。（以前から）別にベッキーの中ではやり過ぎてないんやけど、わしらの中ではやり過ぎてると思ってたから。それを言わしてくれるようになった」と、今のベッキーの方が接しやすいと感想を漏らしていた。