10月1日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】リハとは雰囲気ガラリ！お誕生日祝いSHOTも公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「今日は早朝から9時間ノー休憩、全員のキャパが限界1ミクロン手前まできてました…が、そんな時こそ爆発的なチームワークを発揮するのが一座なんだよなぁ。頭が下がります。」と、真剣な眼差しをした写真と共に、“一座”とリハーサルを行ったことを報告。

続けて、「リハ映像はゴリカメ 。彼のすさまじい集中力と研ぎ澄まされた感性に負けぬよう必死に喰らいつくのみ。」「そんなこんなで少しでも和み空間をと似顔絵を描いたりもしました。」とも明かし、リハーサルの動画や、浜崎が描いたイラストの写真を公開した。

また、「そしてそんな怒涛の1日だった今日はなんときゃんこ王子 @kazuma_hamamoto の誕生日当日でした！もう何回目やろね、お互いを祝うの。有難い事やね」と、誕生日祝いをしたことを明かし、リハーサルとは違った和気あいあいとした雰囲気の集合ショットも掲載。

そして、「最後に、あゆ食べちゃったとマサから送られて来た平和な写真で終了 笑笑笑」と、avex株式会社の代表取締役会長である松浦勝人氏から送られてきたという写真を披露し、「#ayuasiatour2025 #全てはステージのために #だって此処が僕らの居る世界なんだから」などのハッシュタグで投稿を締めくくった。

この投稿に対し、ファンからは、「振り幅あり過ぎな1日」「レアすぎてマジでありがとう」「リハでも気迫スゴすぎ」「カッコいい！」「最高すぎる」「緊張感と平和感あっていいなー」「真剣な顔ほんっとたまらんね」「あゆ画伯久々で嬉しい」「絵可愛い」「手書きイラストグッズ待ってます笑」などの反響が寄せられている。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。現在はアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-』を開催中で、次回は10月11日に中国・杭州で開催予定だ。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより