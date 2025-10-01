「ロケットみたいに飛んでいった」大谷翔平PS初戦で先頭打者弾丸アーチに前田健太氏も驚愕、日米ファン熱狂「バケモノすぎる」
大谷は2年連続PS初戦にアーチをかけた(C)Getty Images
ドジャース・大谷翔平が勝負のポストシーズン初戦でいきなり豪快なアーチをかけた。
本拠地で行われたレッズとのワイルドカード初戦に「1番・DH」で先発出場。
【動画】大谷がポストシーズン初戦で圧巻の先頭打者アーチを放ったシーン
レッズ先発のハンター・グリーンが投じた4球目、100.4マイル（約162キロ）の内角直球を捉えると、打球はぐんぐんと伸び、あっという間に右翼席に飛び込んだ。
打球速度189キロの弾丸ライナーにレッズ右翼手は一歩も動けず。本拠地ファンは大熱狂、緊張のポストシーズン初戦でチームを勢いづける一発ともなった。
この一発にはNHKで中継解説を務めた小早川毅彦氏も「すごい音がしましたね」とコメント。同じく解説を務めた元ドジャースの前田健太投手も「ロケットみたいに飛んでいきましたね。めちゃくちゃ打球が速かったです。素晴らしい当たりでした」と驚愕した様子を見せた。
今季は二刀流として復活。打者としてもキャリアハイの55号をマークするなど、さらに進化した姿を示し続けている。
この大谷のアーチには日米のファンの間からも「まさに神」「バケモノすぎる…」「大谷にできないことはない」「さすがの一発」「スターとはこういうこと」「圧巻のアーチ」と一斉に反響が広がっている。
