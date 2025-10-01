指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは9月30日、自身のInstagramを更新。ライブ中のかわいらしい瞬間を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：大谷映美里さん公式Instagramより）

【写真】大谷映美里、ライブショットに反響！

「最強アイドルちゃんだよ」

大谷さんは「待って 待って どうしよう　君がこっち見た」とつづり、11枚の写真を投稿。ライブ中の様子を公開しました。1枚目では、浴衣姿で歌う大谷さんと、まるで目が合ったかのような瞬間を切り取ったショット。思わずドキッとしてしまう1枚です。

この投稿にファンからは、「ビジュやば過ぎてしぬ！」「かわい過ぎる！どうしたらいいですか？」「こっち見てくれてありがとう」「いろいろな表情のみりさん見れてうれしい」「ビジュが神過ぎる」「最強アイドルちゃんだよ」「わたしのプリンセス」「髪色似合い過ぎてる。天使」「アニメから出てきた？ってくらいキラキラかわいいんですけど」との声が寄せられました。

「人間がこんなにかわいいこと有り得るんだ」

大谷さんは10日の投稿で、「君が撮る私ってほんとほんとかわい過ぎるよ」とつづり、ライブショットを公開。コメントでは、「人間がこんなにかわいいこと有り得るんだ」「透明感増し増し」「人形みたい」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)