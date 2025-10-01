¡ÖÉáÄÌ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥ß¥¹¤·¤Æ»à¤Ì¡×¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎàÄÁ²óÅúá¤Ë11Ëü¿ÍÇú¾Ð¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö120ÅÀ¡×
¡ÖÉáÄÌ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥ß¥¹¤·¤Æ»à¤Ì¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿à²óÅúá¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û993.6ËüÉ½¼¨¡¢11Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¡ÖÄÁ²óÅú¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë³ØÀ¸¤¬±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥È¤Ë½ñ¤¤³¤ó¤À¡ÖÏÂÌõ¡×¤À¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¢¤¤¢¤¸¡Ê¡÷akiaji_ham¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î11Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Î±ÑÊ¸¤òÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê±ÑÊ¸¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
àJustice Tanaka said it was top legal issue in this case. á
¤¢¤¤¢¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÊ¸¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌõ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÄÃæÀµµÁ¤Ï¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ÎË¡ÅªÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¡×
¡ÖJustice¡×¤Ï¡ÖºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÎºÛÈ½´±¡×¤À¤±¤É...
¡ÖJustice Tanaka¡×¤ò¡¢¡ÖÅÄÃæÀµµÁ¡×¤Ã¤ÆÌõ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡¤½¤ì¤À¤È¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º½êÂ°¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À......¡ª
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÅÄÃæÀµµÁÁª¼ê¤Î°¦¾Î¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡×¡£5µåÃÄ¤«¤é£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤â²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆÈôÌö¤·¤¿¤³¤Î¶ìÏ«¿ÍÅê¼ê¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¢¤¤¢¤¸¤µ¤ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ËÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÅÄÃæÀµµÁÁª¼ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï11Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤ëÂçÈ¿¶Á¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹ÅÄÃæ¤ÏÅÄÃæÀµµÁ ¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖJustice Tanaka¤Ã¤Æ¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÅÄÃæÀµµÁ¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤è¤Í¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡×
¡Ö¤¨¡©¤¤¤ä¡¢120ÅÀ¤Ç¤·¤ç´°Á´¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÇ¾¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÁðwwwwwww¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¹¥¤¤äÅÄÃæÀµµÁÁª¼ê¤¬¸µ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¢¤¸¤µ¤ó¡£ÅÄÃæÁª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢FA°ÜÀÒ¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½é¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿Æü¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ìÏ«¿Í¤ÎÅÄÃæÀµµÁÁª¼ê¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¢¤¤¢¤¸¤µ¤ó¡Ë
ËÜÈÖ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÎÅÀ¼Ô¤â¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë
¡Ê2025Ç¯10·î1Æü¸á¸å3»þÊÔ½¸ÉôÄÉµ¡§°úÍÑÉôÊ¬¤Ë°ìÉô¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë