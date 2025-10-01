「絶対奥さんが選んだ服」大谷翔平のイケメン私服に注目集まる「むちゃくちゃおしゃれになってる！」
ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは10月1日に投稿を更新。選手らの私服姿を公開しました。
【写真】大谷翔平も！ イケメンショット
ネット上では、「絶対奥さんが選んだ服」「大谷はファッションには無頓着だからなあ」「イタリア風ですね」「結婚してから明らかにオシャレになりましたよね」「シンプルなのにオシャレ！！」「むちゃくちゃおしゃれになってる！」「大谷さんオシャレな感じで登場ですね！」「いつ見てもカッコイイ」との声が多く寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「シンプルなのにオシャレ！！」球場入りした選手らの私服ショットを19枚載せている同アカウント。1枚目はムーキー・ベッツ選手から始まり、2枚目は大谷翔平選手、7枚目には山本由伸選手が登場しています。大谷選手は襟の付いた半袖シャツで爽やかな表情を見せています。山本選手は白いTシャツに上着を羽織った姿です。また15枚目には白いTシャツのラフな姿を見せる佐々木朗希選手も。
1点リードのドジャース同日より始まっているポストシーズンの試合。本記事執筆時点で、同チームはすでに大谷選手のホームランで1点を先制しています。試合の行方はどうなるのか注目が集まりますね。
